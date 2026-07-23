FIFA : Gianni Infantino sous le feu des critiques après le Mondial

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est la cible de critiques virulentes de deux figures influentes du football mondial.

Sepp Blatter, son prédécesseur à la tête de l'instance, et Javier Tebas, président de la Liga espagnole, ont tous deux appelé à un changement de gouvernance au sein de la FIFA.

Au lendemain de la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde, Javier Tebas a accusé Gianni Infantino de "détruire le football" en faisant de la Coupe du monde la priorité absolue, au détriment des championnats nationaux.

"Le monde du football ne se résume pas à la Coupe du monde. Ce sont les compétitions nationales qui font vivre ce sport", a-t-il déclaré au quotidien italien La Gazzetta dello Sport.

Javier Tebas s'oppose notamment au projet de la FIFA d'élargir la Coupe du monde 2030 à 64 équipes, contre 48 initialement prévues.

Selon lui, cette inflation du nombre de sélections affaiblit les compétitions domestiques, qui assurent l'essentiel de l'activité économique du football.

"La FIFA est en train de détruire une industrie qui génère des dizaines de milliers d'emplois pour un tournoi qui dure à peine quelques semaines", a-t-il affirmé.

Le dirigeant espagnol estime qu'il faudrait au contraire réduire le calendrier international afin de mieux protéger les clubs et les championnats.

Tebas appelle au départ d'Infantino

Pour Javier Tebas, Gianni Infantino devrait démissionner. Il reconnaît toutefois qu'un tel scénario paraît peu probable, en raison du soutien dont bénéficie le président de la FIFA auprès des fédérations nationales.

"Il n'y a pas d'opposition. Personne ne veut se présenter. Le système est verrouillé", a-t-il dénoncé.

Gianni Infantino, élu en 2016, devrait briguer un quatrième mandat lors du prochain congrès de la FIFA en mars, potentiellement sans adversaire.

Javier Tebas est également revenu sur la controverse liée à la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun pendant la Coupe du monde.

Le dirigeant espagnol affirme que la levée de cette suspension, après une intervention téléphonique attribuée à Donald Trump auprès de Gianni Infantino, aurait pu provoquer un scandale majeur si les États-Unis avaient poursuivi leur parcours dans la compétition.

La FIFA a toutefois assuré que cette décision avait été prise de manière indépendante par sa commission de discipline, conformément à son règlement.

De son côté, Sepp Blatter estime que la gouvernance actuelle nuit à la crédibilité du football mondial.

Sur le réseau social X, l'ancien président de la FIFA a salué le sacre de l'Espagne, tout en regrettant que "la politique ait pris le pas sur le jeu" durant le tournoi.

Javier Tebas a également critiqué les longues interruptions observées pendant certains matchs, notamment les pauses hydratation et les mi-temps prolongées, qu'il juge davantage motivées par des considérations commerciales que sportives.

Selon lui, ces décisions illustrent une FIFA qui privilégie ses intérêts économiques au détriment du jeu et des compétitions nationales.