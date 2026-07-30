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Espagne : Ceuta demande l'urgence nationale face à l'afflux de migrants

Des migrants traversent la frontière depuis le Maroc pour entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, le 30 juillet 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Espagne

Les autorités de l'enclave espagnole de Ceuta ont demandé au gouvernement de Madrid de déclarer l'urgence nationale et ont sollicité l'intervention de l'armée, alors que des milliers de migrants ont rejoint ce territoire situé sur la côte nord du Maroc.

Selon les autorités locales, plus de 1 500 migrants, adultes et mineurs, sont arrivés par la mer en seulement quelques jours. La majorité sont des Marocains, rejoints par quelques Algériens installés au Maroc dans l'espoir de rejoindre l'Europe.

Cet afflux inédit met les infrastructures locales sous forte pression. Les centres d'accueil sont saturés et des centaines de migrants dorment désormais à l'extérieur, faute de places disponibles. Les secours espagnols, avec le soutien de la Croix-Rouge, multiplient les opérations de sauvetage en mer pour récupérer les nageurs avant leur arrivée sur les côtes.

Cette vague d'arrivées intervient alors qu'une récente décision du Tribunal suprême espagnol interdit désormais les refoulements immédiats des migrants arrivés par voie maritime, leur garantissant un examen individuel de leur situation.

Le ministre espagnol de l'Intérieur a reconnu une situation « exceptionnelle », tout en affirmant que les moyens déployés restaient suffisants pour y faire face.

La route vers Ceuta reste particulièrement dangereuse. Selon les autorités locales, une soixantaine de corps ont été retrouvés en mer dans cette zone au cours de l'année écoulée.

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