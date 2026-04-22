Près de 8 000 migrants déclarés morts ou portés disparus en 2025

Près de 8 000 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires l'année dernière, les voies maritimes vers l'Europe étant les plus meurtrières, selon les Nations unies.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui dépend des Nations unies, a indiqué que bon nombre des victimes avaient péri dans des « naufrages invisibles », à l'occasion de la publication mardi d'un rapport contenant de nouveaux chiffres.

« Ces chiffres témoignent de notre échec collectif à prévenir ces tragédies », a déclaré Maria Moita, directrice du département des affaires humanitaires et des interventions de l’agence onusienne, lors d’une conférence de presse.

Le chiffre de 7 904 personnes que l’ONU a recensées comme décédées ou portées disparues en 2025 représente une baisse par rapport au record historique de 9 197 atteint en 2024, a indiqué l’OIM dans son rapport. Elle a toutefois ajouté que cette baisse était en partie due à 1 500 cas présumés qui n’ont pas pu être vérifiés en raison de la réduction de l’aide.

Le nombre total de décès depuis 2014 dépasse les 82 000, et on estime qu’environ 340 000 membres de familles ont été directement touchés.

Évolution des itinéraires

Selon l’OIM, plus de quatre décès et disparitions sur dix ont eu lieu sur les routes maritimes vers l’Europe.

« En Europe, le nombre total d’arrivées a diminué, mais le profil des mouvements a changé : les ressortissants bangladais sont devenus le groupe le plus important, tandis que les arrivées de Syriens ont baissé à la suite de changements politiques et de mesures gouvernementales », indique le rapport.

De nombreux cas concernaient ce que l’on appelle des « naufrages invisibles », où des bateaux entiers ont disparu en mer et n’ont jamais été retrouvés.

La route ouest-africaine vers le nord a fait 1 200 morts, tandis que l’Asie a enregistré un nombre record de décès, dont des centaines de réfugiés rohingyas fuyant les violences au Myanmar ou la misère dans les camps de réfugiés surpeuplés du Bangladesh.

L'organisation a souligné que les données montraient que les itinéraires migratoires « évoluent plutôt que de s'assouplir, les risques restant élevés sur des parcours de plus en plus dangereux ».

« Les itinéraires évoluent en fonction des conflits, des pressions climatiques et des changements politiques, mais les risques restent bien réels », a déclaré Amy Pope, directrice générale de l’OIM.

« Derrière ces chiffres se cachent des personnes qui entreprennent des voyages périlleux et des familles qui attendent des nouvelles qui pourraient ne jamais arriver », a-t-elle ajouté.

« Les données sont essentielles pour comprendre ces itinéraires et concevoir des interventions susceptibles de réduire les risques, de sauver des vies et de favoriser des voies de migration plus sûres. »