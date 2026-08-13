Afrique du Sud : Pretoria réclame le remboursement des rapatriements

L’Afrique du Sud demande à plusieurs pays africains de participer au remboursement des dépenses engagées pour le retour de dizaines de milliers de leurs ressortissants. Pretoria affirme avoir consacré 292 millions de rands, soit près de 18 millions de dollars, aux opérations de rapatriement.

Selon le ministère sud-africain de l’Intérieur, 82 875 personnes avaient été rapatriées volontairement ou expulsées au 6 août. Les dépenses comprennent notamment le transport, l’installation de centres temporaires et les coûts supplémentaires de personnel.

Le gouvernement a adressé des demandes de remboursement au Malawi, au Nigeria et à l’Éthiopie. Les autorités sud-africaines expliquent que l’ampleur de ces opérations était imprévue et n’avait pas été suffisamment prise en compte dans le budget.

Ces rapatriements interviennent dans un contexte de fortes tensions autour de l’immigration. Des manifestations contre les migrants en situation irrégulière et des violences visant des ressortissants étrangers ont provoqué des inquiétudes dans plusieurs pays africains.

Parallèlement, Pretoria durcit sa politique migratoire. Près de 60 000 personnes en situation irrégulière ont été arrêtées, dont plus de 16 000 au cours du seul mois de juillet, selon les autorités.

L’ampleur exacte des départs reste toutefois discutée : le gouvernement sud-africain fait état de plus de 82 000 rapatriements et expulsions, tandis que les chiffres communiqués par les pays d’origine portent le total à environ 178 000 personnes.