Jeux du Commonwealth : Eseme s’impose sur 100 m et offre l’or au Cameroun

Emmanuel Eseme a frappé un grand coup à Glasgow. À 32 ans, le Camerounais a remporté mardi le 100 mètres des Jeux du Commonwealth en 9 s 83, offrant à son pays sa première médaille de la compétition.

Le champion d’Afrique en titre a également amélioré son record personnel et national, tout en effaçant des tablettes la précédente meilleure marque des Jeux, établie en 1998 par le Trinidadien Ato Boldon en 9 s 88.

Disputée sous une pluie intense, la finale a été d’une rare densité. Eseme a fait la différence dans les derniers mètres devant l’Australien Lachlan Kennedy, médaillé d’argent en 9 s 85 et nouveau détenteur du record d’Océanie.

Le Nigérian Kayinsola Ajayi a pris le bronze en 9 s 90, tandis que le Sud-Africain Gift Leotlela a terminé quatrième en 9 s 91. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux du Commonwealth, quatre finalistes ont ainsi couru sous les dix secondes.

Déjà auteur d’un record national en demi-finales, avec 9 s 89, Eseme signe une performance qui le place au troisième rang des meilleurs sprinteurs africains de tous les temps et parmi les hommes les plus rapides de la saison.