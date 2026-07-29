Jeux du Commonwealth : Eseme s’impose sur 100 m et offre l’or au Cameroun

Royaume-Uni
Emmanuel Eseme a frappé un grand coup à Glasgow. À 32 ans, le Camerounais a remporté mardi le 100 mètres des Jeux du Commonwealth en 9 s 83, offrant à son pays sa première médaille de la compétition.
Le champion d’Afrique en titre a également amélioré son record personnel et national, tout en effaçant des tablettes la précédente meilleure marque des Jeux, établie en 1998 par le Trinidadien Ato Boldon en 9 s 88.
Disputée sous une pluie intense, la finale a été d’une rare densité. Eseme a fait la différence dans les derniers mètres devant l’Australien Lachlan Kennedy, médaillé d’argent en 9 s 85 et nouveau détenteur du record d’Océanie.
Le Nigérian Kayinsola Ajayi a pris le bronze en 9 s 90, tandis que le Sud-Africain Gift Leotlela a terminé quatrième en 9 s 91. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux du Commonwealth, quatre finalistes ont ainsi couru sous les dix secondes.
Déjà auteur d’un record national en demi-finales, avec 9 s 89, Eseme signe une performance qui le place au troisième rang des meilleurs sprinteurs africains de tous les temps et parmi les hommes les plus rapides de la saison.
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