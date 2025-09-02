Bienvenue sur Africanews

L'Inde et le Nigéria, candidats à l'organisation des Jeux du Commonwealth

L'équipe nigériane de relais 4x400 m célèbre après avoir remporté la médaille d'argent au stade Carrara lors des Jeux du Commonwealth 2018, Australie, 14/04/18   -  
Copyright © africanews
Mark Schiefelbein/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Commonwealth

L'Inde et le Nigéria sont en compétition pour l'organisation des Jeux du Commonwealth 2030.

Les deux pays ont soumis leurs candidatures officielles pour l’évènement multisports et apaisent  ainsi les inquiétudes quant à la viabilité à long terme de l'événement.

L'avenir des Jeux est en effet remis en question depuis le retrait des villes hôtes désignées, Durban et Victoria, de l'organisation des éditions de 2022 et 2026 respectivement.

Les propositions, d’Abuja et d’Ahmedabad, seront examinées par une commission d'évaluation dans le but de pouvoir être recommandées par un hôte pour approbation lors de l'assemblée générale de Commonwealth Sport à Glasgow en novembre.

Birmingham a assuré le succès de l'édition 2022, tandis que Glasgow organisera une version réduite l'été prochain..

Abuja brigue l'opportunité de devenir la première ville africaine à accueillir les Jeux. Elle a présenté sa candidature pour l'édition 2014, mais a été éliminée par Glasgow.

