Mondiaux d'athlétisme : Simbu remporte le marathon après un sprint historique

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu après avoir remporté la médaille d'or du marathon masculin lors des Championnats du monde d'athlétisme à Tokyo, le 15 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Matthias Schrader/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Japon

Le marathon des championnats du monde d’athlétisme a basculé dans les ultimes instants.

Après plus de 42 kilomètres disputés à un rythme soutenu dans les rues de Tokyo, la victoire s’est jouée sur la piste du stade national.

Amanal Petros semblait filer vers l’or, mais Alphonce Simbu, 33 ans, a trouvé les ressources pour le dépasser au sprint.

Les deux hommes ont franchi la ligne en 2 h 09’48’’, mais c’est le Tanzanien qui a eu le dernier mot, s’imposant de trois centièmes. Une arrivée digne d’un 100 mètres, rarissime sur marathon.

Avec ce succès, Simbu inscrit son nom dans l’histoire : il décroche la toute première médaille d’or mondiale de la Tanzanie, tous sports confondus. Derrière eux, l’Italien Ilias Aouani complète le podium en 2 h 09’53’’.

L’Italien Ilias Aouani complète le podium en 2 h 09’53’’. La veille déjà, le marathon féminin s’était conclu dans un final tout aussi serré, remporté par la Kényane Peres Jepchirchir.

