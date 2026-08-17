Ebola RDC : l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays [Africanews Today]

Retrouvez les événements marquants de ce lundi 17 août dans Africanews Today :

Des manifestants se sont rassemblés à Ceuta pour protester contre le renforcement des mesures de sécurité par le Maroc le long de sa frontière avec l'Espagne.

L’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo devient officiellement la 17ème la plus meurtrière de l’histoire du pays.

Au Sénégal, le mois d’août laisse traditionnellement place aux régates de Saint-Louis dans le nord du pays. Une coutume séculaire transmise de génération en génération.

Les dates importantes à retenir cette semaine :

Le sommet Etats-Unis-Afrique sur l'énergie nucléaire 2026 se tiendra les 18–19 août à Accra au Ghana. Organisé par le Bureau de l’énergie nucléaire du ministère américain de l’Énergie, l’événement réunira les gouvernements africains, les responsables du secteur nucléaire et les décideurs politiques américains.

Le secteur agroalimentaire africain sera au cœur du salon Africa Food Show du 9 au 21 août. La sécurité alimentaire et les efforts déployés par les pays du continent seront discutés lors du festival organisé à Nairobi au Kénya.

Le 19 août marque la journée mondiale de l’aide humanitaire des Nations unies et célèbre les travailleurs humanitaires et les personnes touchées par les conflits et autres crises notamment au Soudan, au Sahel et en République démocratique du Congo.

Les entreprises touristiques et les acteurs clés du secteur de l’Afrique australe se réuniront au Cap du 19 au 21 août, à l’occasion de la conférence annuelle de la SATSA, qui sera consacrée à l’avenir du tourisme réceptif dans la région.

Le Festival africain du film de Kinshasa réunira cinéastes, professionnels du secteur et public pour célébrer le cinéma africain du 20 au 23 août dans la capitale congolaise.