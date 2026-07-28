Nigeria : à Lagos, la flambée du carburant met à mal les petites imprimeries

Oluwatosin Awodunmila et son mari arrivent tôt, comme chaque matin, dans leur imprimerie de Somolu, après avoir déposé leurs deux enfants à l’école. Mais dans la rue, l’activité tarde à commencer. L’électricité est coupée et, dans les commerces, les machines restent à l’arrêt.

Dans l’atelier, plusieurs commandes attendent encore d’être réalisées : emballages pour des brillants à lèvres, porte-clés ou sacs en papier. Pour relancer la production, le couple doit attendre le retour du courant ou démarrer le groupe électrogène installé devant la boutique. Une solution devenue de plus en plus coûteuse depuis le début de la guerre en Iran. Selon Oluwatosin Awodunmila, le prix du carburant est passé de 800 à 1 200-1 400 nairas le litre.

Cette hausse pèse lourdement sur une activité déjà fragilisée par l'irrégularité de l'approvisionnement en électricité. Au Nigeria, le prix du carburant influe directement sur le coût de nombreux biens et services. Pour les petits imprimeurs, faire fonctionner un groupe électrogène rogne ainsi fortement les bénéfices, jusqu'à parfois les réduire à presque rien.

Pour préserver leur clientèle, Oluwatosin Awodunmila et son mari ont choisi de ne pas augmenter leurs tarifs. Ils absorbent donc eux-mêmes une partie de la hausse de leurs coûts de production. "Nous ne pouvons pas répercuter le coût du carburant sur nos clients, car la concurrence est forte", explique la co-gérante.

Elle souligne également les difficultés financières de leurs clients, souvent des chefs d'entreprise qui doivent déjà faire face à de nombreuses dépenses avant de pouvoir financer leurs emballages. Dans ces conditions, augmenter les prix risquerait de fragiliser davantage leur activité.

Les conséquences se font sentir jusque dans les délais de livraison. Une commande qui pouvait auparavant être réalisée en 24 heures nécessite désormais trois à cinq jours ouvrés. Les imprimeurs regroupent les commandes afin de ne pas faire fonctionner le groupe électrogène pour de petites séries. Une organisation qui ralentit la production et suscite les plaintes de certains clients.

Lundi, quatre jours plus tôt, l'imprimerie était ainsi restée privée d'électricité jusqu'à 19 heures. Pour cette seule journée, la consommation de carburant du groupe électrogène avait atteint 30 000 nairas, soit plus de la moitié des recettes qu'ils espéraient tirer des commandes du jour.

Désormais, les commandes urgentes sont difficiles à accepter. "Si un client a besoin de son travail en urgence, nous ne pouvons pas travailler avec lui", reconnaît Oluwatosin Awodunmila.

Son principal souhait est aujourd'hui de bénéficier d'un approvisionnement continu en électricité et de voir le prix du carburant revenir à un niveau plus abordable. Elle espère également la fin de la guerre en Iran, dont les conséquences économiques se font sentir jusque dans les petites entreprises de Lagos.