L'Iran dément avoir autorisé la reprise la navigation dans le détroit d'Ormuz

détroit d'Ormuz
Les autorités iraniennes ont démenti avoir accepté une proposition avec des médiateurs qatariens visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.
C’est en tout cas ce que rapporte l'agence de presse Fars, citant une source au sein de l'équipe de négociation iranienne.
L’agence a diffusé dimanche des images de ce qu'elle a présenté comme des navires « attendant l'autorisation » de l'Iran pour transiter par ce passage.
La République islamique aurait en revanche maintenu la fermeture du détroit d’Ormuz conditionnant sa réouverture à la fin de ce qu’elle appelle, ‘’les actions hostiles’’ des États-Unis.
Le président américain Donald Trump, a déclaré que les alliés du Moyen-Orient étaient parvenus à définir les grandes lignes d’un accord visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis cinq mois. Et qu’il ordonnait dans la foulée, aux forces américaines de suspendre toute nouvelle frappe contre l’Iran.
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