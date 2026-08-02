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L'Iran dément avoir autorisé la reprise la navigation dans le détroit d'Ormuz

Des cargos sont visibles en mer près du détroit d'Ormuz, près de Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, le 1er mai 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

détroit d'Ormuz

Les autorités iraniennes ont démenti avoir accepté une proposition avec des médiateurs qatariens visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

C’est en tout cas ce que rapporte l'agence de presse Fars, citant une source au sein de l'équipe de négociation iranienne.

L’agence a diffusé dimanche des images de ce qu'elle a présenté comme des navires « attendant l'autorisation » de l'Iran pour transiter par ce passage.

La République islamique aurait en revanche maintenu la fermeture du détroit d’Ormuz conditionnant sa réouverture à la fin de ce qu’elle appelle, ‘’les actions hostiles’’ des États-Unis.

Le président américain Donald Trump, a déclaré que les alliés du Moyen-Orient étaient parvenus à définir les grandes lignes d’un accord visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis cinq mois. Et qu’il ordonnait dans la foulée, aux forces américaines de suspendre toute nouvelle frappe contre l’Iran.

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