Nigeria : la santé, nouvelle bataille pour les otages de Woro après leur libération

A hôpital universitaire de l'État de Kwara, à Ilorin, au Nigeria. Ici sont soignés, 57 victimes d'enlèvement, dont des enfants.

Ces patients font partie des 163 otages secourus ce mois-ci, dans la forêt du parc national du lac Kainji. Des djihadistes présumés ont attaqué en février leur village de Woro, près de la frontière avec le Bénin.

Des victimes, ont accouché pendant leur captivité alors que des cas de mariages forcés sont signalés.

''Certaines d’entre elles avaient accouché, certaines mères. Certains bébés sont nés dans la brousse. En fait, nous en avons eu quelques-unes — je crois une ou deux — qui ont accouché un ou deux jours avant d’être secourues. Elles ont donc toutes été amenées ici. À leur arrivée, nous avons placé la majorité d’entre elles dans notre unité de soins intensifs.'', raconte Docteur Ahmed Bola Abdulkadir, directeur médical en chef de l’hôpital universitaire de l’État de Kwara.

Comment se vont-elles ? Les autorités sanitaires font état de victimes souffrant de différentes pathologies.

''Elles ont été retenues en captivité pendant plus de six mois. La majorité d’entre elles souffrent donc de malnutrition sévère. Une malnutrition sévère accompagnée de nombreuses maladies de la peau. Et un certain nombre d’entre elles présentaient des fractures, environ une ou deux avaient des fractures.'', affirme le Docteur Ahmed Bola Abdulkadir.

Commence pour ces nigérians, un long chemin vers la guérison. Alors que de nombreuses victimes sont touchées psychologiquement.

''Tous ces problèmes s’accompagnent également d’un certain traumatisme psychologique, vous comprenez, et nos spécialistes du comportement, c’est-à-dire nos psychiatres, ont également examiné la plupart d’entre eux [les victimes d’enlèvement]. Et nous essayons de voir ce que nous pouvons faire — nous avons même commencé, je tiens à le préciser — pour veiller à ce qu’elles se remettent du traumatisme psychologique qu’elles ont dû subir.'', explique le directeur médical en chef de l’hôpital universitaire de l’État de Kwara.

Au total, 308 personnes ont été libérées lors de ce que le gouvernement nigérian a qualifié de plus grande opération de sauvetage jamais menée en une seule journée.