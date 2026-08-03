Jazz Across Continents : à Abuja, le jazz rassemble les cultures

Une soirée musicale inoubliable s'est tenue au Transcorp Hilton d'Abuja, où le pianiste Warmate De Jazz et ses amis ont captivé le public lors de la deuxième édition de Jazz Across Continents.

Ce fut une célébration de la musique qui unit les cultures, inspire les cœurs et crée des souvenirs impérissables ; une célébration de la capacité remarquable de la musique à transcender les frontières, à relier les cultures et à susciter des émotions qui vont au-delà des mots.

Une véritable expérience : une soirée élégante mêlant mélodies émouvantes, standards de jazz intemporels, rythmes africains et influences musicales internationales, interprétés par des musiciens d'exception dans l'un des lieux les plus prestigieux d'Abuja.

"Le jazz est une expression de l'individualité ; il permet à chacun d'exprimer ses sentiments à travers le son et la musique, et il transcende les régions, les tribus, les origines ethniques et tout le reste", a déclaré Warmate De Jazz, pianiste et hôte de Jazz Across Continents.

L'événement s'adressait aussi bien aux passionnés de jazz de longue date qu'à ceux qui recherchaient simplement une soirée extraordinaire dans une atmosphère raffinée — un cadre idéal pour échanger et apprécier l'excellence musicale.

"C'est une forme d'expression puissante, une sorte de langage universel que tout le monde comprend ; même si les paroles ne sont pas en anglais, les personnes qui ne parlent pas la langue peuvent tout de même comprendre une chanson interprétée dans une autre langue", a expliqué Ene, une artiste.

Bien que le jazz se soit développé aux États-Unis au début du XXe siècle, ses fondements rythmiques puisent leurs sources dans les traditions musicales africaines.

Certains soutiennent toutefois que ses racines fondamentales se trouvent dans les traditions musicales d'Afrique de l'Ouest, apportées aux Amériques par les personnes réduites en esclavage. Dans les années 1960 et 1970, le jazz est devenu une forme d'expression artistique majeure dans de nombreux pays africains. Les musiciens ont commencé à explorer de nouvelles identités musicales en mêlant l'improvisation jazz à des instruments, des mélodies et des rythmes traditionnels africains.

Ce genre musical constitue depuis longtemps un langage universel et puissant de créativité, de liberté et d'expression culturelle. Si ses racines sont profondément liées aux traditions musicales africaines par le biais de la diaspora, le jazz a également évolué et prospéré sur le continent africain.

Aujourd'hui, le jazz africain continue d'évoluer à mesure que de nouveaux artistes apportent au genre des perspectives inédites et des influences internationales.