Iran - USA : des pourparlers sous haute tension autour du détroit d'Ormuz

Le détroit d'Ormuz reste paralysé, malgré l'annonce de nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Iran. Cette voie maritime stratégique, par laquelle transitait, avant la guerre, près de 20 % du pétrole et du gaz naturel commercialisés dans le monde, demeure fermée au trafic, avec des conséquences majeures sur les marchés de l'énergie et le commerce international.

Le président américain Donald Trump affirme que de nouveaux pourparlers ont débuté afin de mettre un terme au conflit et de rouvrir le détroit. Selon lui, ces discussions ont été engagées à la demande de plusieurs partenaires régionaux, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Elles portent sur deux dossiers majeurs : la reprise de la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et la dénucléarisation de l'Iran. Donald Trump estime que Téhéran fait face à sa "dernière chance" de conclure un accord, après avoir suspendu les nouvelles frappes qu'il menaçait de lancer contre le pays.

Mais l'Iran rejette cette version. Les autorités iraniennes assurent qu'aucune négociation directe n'est en cours avec Washington. Elles précisent que les échanges concernent uniquement Oman et portent sur les modalités de gestion du détroit. Téhéran affirme qu'un accord technique pourrait être trouvé sur un nouvel itinéraire maritime, tout en excluant, à ce stade, une réouverture du passage.

Sur le terrain, la situation reste extrêmement tendue. Un cargo a été touché par un projectile non identifié au large des côtes d'Oman, selon l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO. Les autorités enquêtent sur cet incident, sans préciser l'ampleur des dégâts ni faire état de victimes. Cette nouvelle attaque illustre les risques qui continuent de peser sur la navigation dans cette zone stratégique.

Depuis le début de la guerre, l'Iran a multiplié les menaces et les attaques contre les navires commerciaux, entraînant un quasi-arrêt des exportations énergétiques transitant par le détroit. L'échec du précédent cessez-le-feu a renforcé le blocus, aggravant les tensions sur les marchés mondiaux de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Alors que Washington continue d'exiger la dénucléarisation de l'Iran, Téhéran maintient que son programme nucléaire est exclusivement civil. Dans ce contexte, l'issue des discussions demeure incertaine. La réouverture du détroit d'Ormuz est désormais l'un des principaux enjeux diplomatiques et économiques du conflit, tant pour les acteurs régionaux que pour l'économie mondiale.