Mondial 2026 : à Atlanta, un bar offre une expérience immersive unique 

Dans ce bar d'Atlanta, aux États-Unis, situé à quelques mètres du stade où sept matchs du Mondial ont déjà eu lieu, les clients sont invités à découvrir une expérience de réalité virtuelle unique.

De quoi permettre aux fans de football qui n’ont pas eu de billets pour la Coupe du monde de vivre ce moment comme s'ils y étaient sans pour autant dépenser autant d'argent.

"C’est un prix très raisonnable pour être dans un stade, parce que le prix actuel des places pour les demi-finales est exorbitant, environ 15 000 dollars par personne, donc je ne peux pas me le permettre", explique Hina Maqbool, supportrice de football.

Ici les clients peuvent regarder le match en déboursant seulement onze dollars. Tout au long de la compétition, le bar n'a cessé d'attirer des foules. Il y a d'un côté les curieux venus découvrir cette expérience unique et ceux qui n'ont pas pu se déplacer dans un stade et se rabattent sur cette offre.

"Nous avons affiché complet pour pratiquement tous les matchs de la Coupe du monde. À la fin de cet événement, nous aurons diffusé 40 matchs de la Coupe du monde dans nos dômes, ce qui est fantastique", se réjouitJeff Hughes, président de Sports Entertainment, Cosm.

L’entreprise, qui développe sa propre technologie depuis 70 ans, réalise la retransmission à l’aide d’au moins cinq caméras installées dans les tribunes. Chaque soir depuis le début de la compétition, le bar accueille plus d'un millier de personnes.