Mondial 2026 : Donald Trump et Gianni Infantino font l'éloge du tournoi

Le président de la FIFA Gianni Infantino et le président américain Donald Trump se sont félicités vendredi de l’organisation de la Coupe du monde de football, qualifiant l’édition 2026 de succès, à deux jours de la finale du tournoi.

Les deux hommes se sont exprimés lors d'une cérémonie à la Trump Tower de New York, à côté du trophée doré que le président américain prévoit de remettre au vainqueur de la finale opposant l'Argentine à l'Espagne.

Gianni Infantino a une nouvelle fois rendu hommage à Donald Trump pour son rôle dans l'événement, affirmant que le tournoi avait rempli sa mission d'unir les peuples des quatre coins du monde.

Le dirigeant de la FIFA a loué les "stades pleins" et les "milliards" de personnes devant leur télévision.

"Le rêve américain, Monsieur le Président, est devenu réalité", a-t-il déclaré sous l'approbation de Donald Trump.

De son côté, le président américain a salué "l’un des plus grands événements sportifs de tous les temps" avant de souhaiter bonne chance à l'Argentine et à l'Espagne.

L'édition 2026 a été marquée par des soupçons d'ingérence de Donald Trump.

Gianni Infantino s'est notamment attiré les foudres d'une partie du monde du football suite à la décision de la FIFA de lever la suspension du joueur américain Folarin Balogun, après intervention de Donald Trump.

Championne du monde de football pour la dernière fois en 2010, l’Espagne affrontera dimanche l’Argentine, actuelle tenante du titre, au MetLife Stadium près de New York.

Les fans attendent notamment la confrontation entre le jeune prodige espagnol Lamine Yamal et la star argentine Lionel Messi.