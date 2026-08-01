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Football : Gianni Infantino renonce à son projet controversé

Gianni Infantino, s'exprime lors d'une conférence de presse au stade de Mexico, le mercredi 10 juin 2026   -  
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By Rédaction Africanews

Gianni Infantino

Le président de la Fédération internationale de football a annoncé, dans la nuit de vendredi à samedi, l’abandon de son projet visant à céder environ 20 % des bénéfices de la Coupe du monde à des fonds d’investissement privés.

Alors qu’il était présenté comme un levier essentiel pour soutenir le développement du football, notamment dans les pays en développement à travers des incitations financières, le programme FIFA Forward Entrepise n’a pas survécu aux critiques.

L’UEFA s’est opposée à cette décision et a menacé de boycotter purement et simplement les compétitions de la FIFA si l’idée était mise en œuvre.

Même son de cloche du côté de l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale (CONCACAF) et de la Confédération asiatique de football.

Gianni Infantino dit avoir pris acte des ''divisions'' suscitées par cette initiative, ''d'une nature telle que, indépendamment du niveau de soutien, elles ne servent plus l'objectif initialement fixé''

Celui qui brigue un nouveau mandat à la tête de la FIFA l’année prochaine voulait porter à 10 milliards de dollars, le développement du football sur 4 ans.

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