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Football : Pape Thiaw limogé après l'échec du Sénégal au Mondial 2026

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, avant le match contre la Belgique dans le cadre des 16e de finale de la Coupe du monde, à Seattle, le 1er juillet 2026   -  
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AP Photo/Lindsey Wasson
By Rédaction Africanews

avec AP

Sénégal

Après l'élimination du Sénégal face à la Belgique lors des 16ᵉ de finale de la Coupe du monde de football, Pape Thiaw, l'entraîneur des Lions de la Teranga, a été limogé.

La Fédération sénégalaise de football a annoncé cette décision qui concerne le sélectionneur ainsi que l’ensemble de son staff technique.

Les performances de l'équipe lors de la compétition aux États-Unis ont été vivement critiquées. Le Sénégal s'est incliné face à la France puis la Norvège, avant de s'imposer 5 buts à 0 face à l'Irak. La défaite face à la Belgique alors que l'équipe sénégalaise a largement dominé le jeu a suscité de vives réactions.

À la suite de cette élimination, les choix tactiques du sélectionneur, la gestion de plusieurs cadres ainsi que les difficultés de l’équipe à conserver ses avantages ont été pointés du doigt.

La presse locale présente ce départ comme une conséquence directe de l’échec au Mondial. Parmi les successeurs potentiels, Habib Beye, Patrick Vieira ou encore Hervé Renard ont été évoqués.

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