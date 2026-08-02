FIFA : l'UEFA appelle à la démission de Gianni Infantino

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a réclamé le départ de Gianni Infantino de la tête de la FIFA dans un communiqué publié samedi, malgré l’abandon de son projet d'ouverture de 30 % des bénéfices de la Coupe du monde à des investisseurs privés, sur fond de vives tensions.

L’UEFA a affirmé dans son communiqué qu’Infantino a perdu sa confiance : ''Il doit partir, désormais c’est lui ou le football'', l’accusant de n’avoir jamais tenu ses promesses depuis son élection.

Sa gestion des finances destinées au développement du football fait aussi polémique.

La Confédération européenne appelle à sa démission, tout en menaçant de lancer une motion contre lui en cas de refus. Il faut 43 voix pour le renverser. Or, l’UEFA compte 55 fédérations, qui soutiennent toutes l’initiative.

Vente d’une partie de la Coupe du monde, inertie supposée face aux décisions américaines lors du Mondial 2026 : Gianni Infantino n’a jamais été aussi critiqué.

Une situation qui intervient à l’approche de l’élection du président de la FIFA en mars 2027. Gianni Infantino est, pour l’instant, le seul candidat en lice.