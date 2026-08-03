FIFA : le Pays de Galles retire son soutien à la réélection de Gianni Infantino

La Fédération galloise de football devient la première fédération nationale à retirer officiellement son soutien à la réélection de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. En cause : sa tentative avortée de céder des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, un projet vivement critiqué par plusieurs confédérations.

Dans un communiqué, la Fédération galloise dénonce de graves manquements en matière de gouvernance, de leadership et de transparence, estimant que le président de la FIFA a perdu sa confiance.

Cette décision intervient alors que le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a déclaré qu'Infantino n'était "pas l'homme de la situation" pour diriger l'instance mondiale, tandis que la Fédération anglaise réclame un examen approfondi de sa gestion.

Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat pour la période 2027-2031, voit ainsi son leadership ouvertement contesté à quelques mois de l'élection prévue en mars prochain.