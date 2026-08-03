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États-Unis : jusqu'à 20 000 dollars de caution pour certains visas

Une cérémonie de naturalisation à Miami, aux États-Unis, le 17 août 2018   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Les États-Unis renforcent les conditions d'obtention de certains visas. À compter du 3 août, les ressortissants de 50 pays, dont 30 en Afrique, pourront être tenus de verser une caution pouvant atteindre 20 000 dollars pour obtenir un visa de tourisme ou d'affaires.

Cette garantie financière concernera les visas B-1 et B-2. Elle pourra être exigée par les agents consulaires avant la délivrance du visa. Si le voyageur ne respecte pas les conditions de son séjour, notamment en cas de dépassement de la durée autorisée, la caution sera définitivement conservée par les autorités américaines.

Cette mesure pérennise un programme pilote lancé en 2025. Le montant maximal de la caution passe désormais de 15 000 à 20 000 dollars, tandis que le seuil de 5 000 dollars est supprimé.

Washington affirme vouloir réduire le nombre de personnes qui restent illégalement sur son territoire après l'expiration de leur visa.

Mais cette décision suscite déjà des critiques. Plusieurs observateurs estiment que ces cautions élevées risquent d'exclure de nombreux voyageurs, en particulier en Afrique, et de freiner le tourisme vers les États-Unis.

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