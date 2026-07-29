États-Unis : à la Nouvelle-Orléans, les Haïtiens craignent l'après-TPS

La communauté haïtienne de La Nouvelle-Orléans vit dans l'incertitude depuis la décision de la Cour suprême américaine d'autoriser l'administration Trump à mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) accordé à des milliers de ressortissants haïtiens.

Cette mesure pourrait exposer des centaines de milliers de personnes à une expulsion, alors que la crise sécuritaire et humanitaire continue de ravager Haïti.

Au-delà des conséquences juridiques, cette décision ravive les inquiétudes dans une ville où l'histoire haïtienne est profondément ancrée. Depuis plus de deux siècles, les migrations en provenance d'Haïti ont contribué à façonner l'identité de La Nouvelle-Orléans. Cuisine, architecture, musique et traditions témoignent encore aujourd'hui de cette influence.

Pour Charly Pierre, chef haïtiano-américain et propriétaire du restaurant Fritai, les liens entre Haïti et La Nouvelle-Orléans sont indissociables.

"Des plats comme les haricots rouges ou le gumbo sont populaires ici comme en Haïti. L'architecture, la cuisine, la musique... tout est lié. La Nouvelle-Orléans et Haïti ont grandi de manière symbiotique", estime le restaurateur.

Son restaurant est installé aux portes du quartier de Tremé, l'un des plus anciens quartiers afro-américains du pays, où de nombreux réfugiés haïtiens se sont établis au début du XIXe siècle après la révolution haïtienne.

À l'université Tulane, la professeure Laura Adderley estime que l'enjeu dépasse largement le débat sur l'immigration.

"C'est un défi national. C'est l'occasion, pour notre ville et pour les États-Unis, de défendre le caractère multiculturel et immigré de notre société, au lieu de le sacrifier à des considérations politiques de court terme", déclare l'universitaire americaine.

Alors que les violences des gangs continuent de déstabiliser Haïti, de nombreux membres de la diaspora redoutent qu'un retour forcé ne les expose à des risques majeurs. À La Nouvelle-Orléans, où la présence haïtienne fait partie du patrimoine culturel de la ville, l'avenir de cette communauté apparaît plus incertain que jamais.