Mondial 2026 : l'Angleterre bat la France au terme d'un match fou à dix buts

L'Angleterre a battu la France 6 buts à 4 lors de la petite finale du Mondial, le match pour la troisième place qui a été plutôt tendu.

Bukayo Saka a inscrit un triplé, permettant aux « Three Lions » d'obtenir leur meilleur classement dans cette compétition depuis 1966.

Saka a ouvert le score à la 37ᵉ minute, puis a doublé la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps, avant de parachever son deuxième triplé sous le maillot anglais sur penalty à la 87ᵉ minute.

La France, menée de quatre buts à la mi-temps, a entamé une remontée acharnée en seconde période, qui a finalement échoué.

"Quel match ! 6-4, vous plaisantez ? C'est l'un des meilleurs matchs, je pense, de l'histoire de la Coupe du monde. Je sais que c’est un match pour la troisième place, et beaucoup de gens l’ont dénigré, mais en même temps, c’est comme si les deux équipes avaient tout donné et aligné des équipes très solides. Quel match ! Un match qui restera dans les annales", s'est réjouit Marwin Anderi, supporter anglais.

Bien que le Français Kylian Mbappé ait battu le record historique de buts marqués en Coupe du monde détenu par Lionel Messi, la France n’a pas réussi à décrocher la médaille de bronze. Cette défaite a vu les Bleus encaisser six buts lors d’un match de Coupe du monde – une première depuis, comme par hasard, 66 ans égalament.