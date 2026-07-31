FIFA : le projet financier d’Infantino divise les grandes confédérations

L'instance dirigeante du football asiatique s'est jointe à l'opposition au projet de Gianni Infantino visant à permettre à des investisseurs privés d'acquérir des participations dans la Coupe du monde et a déclaré vendredi que la FIFA devait, de toute urgence, revoir son mode de gestion.

La Confédération asiatique de football a déclaré qu’elle "se montrait solidaire" de l’UEFA, l’instance européenne, et la CONCACAF, l’instance nord-américaine, qui ont respectivement menacé jeudi de boycotter les compétitions de la FIFA et rejeté l’offre d’Infantino consistant en un versement unique de 20 millions de dollars à chaque fédération membre.

"Le football n’aurait jamais dû être placé dans une telle situation", a déclaré l’instance asiatique, qui regroupe 46 des 211 fédérations membres de la FIFA auxquelles Infantino a fixé au 19 septembre la date limite pour accepter l’offre de 20 millions de dollars.

Infantino a proposé de scinder les activités commerciales de la FIFA — notamment les Coupes du monde et les Coupes du monde des clubs masculines et féminines — pour en faire une filiale de 20 milliards de dollars, détenue à 20 % par des investisseurs privés.

L’"investisseur de référence", tel que décrit par la FIFA, est une société d’investissement basée à New York créée par Joshua Kushner, le frère cadet de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump.

"Le projet proposé (FIFA Forward Enterprise) ne peut, de manière réaliste, obtenir le large consensus et l’unité nécessaires pour aller de l’avant" et doit être réexaminé, a déclaré l’AFC.

Le communiqué ne citait pas Infantino, mais critiquait la FIFA pour des problèmes allant au-delà du contenu du plan de capital-investissement, ainsi que pour ne pas avoir mené de consultation sur une proposition tenue secrète qui a été révélée mardi par les médias.

"Cela a plutôt mis en évidence des faiblesses fondamentales dans les processus de consultation et de prise de décision de la FIFA, auxquelles il faut désormais remédier", a déclaré l’AFC. "En conséquence, l’AFC appelle la FIFA à procéder à un réexamen urgent de son cadre de gouvernance et de prise de décision."

Ce communiqué a été publié quelques heures après que la FIFA eut rejeté la responsabilité sur les médias et réaffirmé sa volonté de poursuivre le projet, qui semble désormais se heurter à l’opposition d’une majorité des 211 membres.

"Notre processus de consultation prévu a été perturbé par des informations erronées relayées par les médias", a déclaré la FIFA dans un communiqué publié tôt vendredi matin. "Nous poursuivrons ce processus de consultation afin de garantir que chaque membre ait la possibilité d’exprimer son vote en se fondant sur des faits."

Le prochain événement de la FIFA qui pourrait être visé par la menace de boycott européen aura lieu dans quelques semaines : la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, organisée par la Pologne à partir du 5 septembre.

Les quatre fédérations britanniques constituent le seul candidat de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du monde féminine de 2035. La décision à ce sujet est attendue le 23 novembre.