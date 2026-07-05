L'Égypte attend 1,5 milliard d'euros de l'Union européenne

L'Égypte devrait recevoir dans les prochains jours un nouveau versement de 1,5 milliard d'euros de l'Union européenne dans le cadre de son programme d'assistance macrofinancière de 5 milliards d'euros, a annoncé samedi le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty.

Lors d'une conférence de presse organisée dans la nouvelle capitale administrative du pays, en présence de la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica, le chef de la diplomatie égyptienne a précisé que les 3 milliards d'euros restant à décaisser seraient versés en deux tranches égales de 1,5 milliard d'euros.

Selon lui, Le Caire espère percevoir le dernier versement d'ici le début de l'automne.

À ce jour, l'Union européenne a déjà déboursé 2 milliards d'euros dans le cadre de ce programme : une première tranche d'un milliard d'euros en janvier 2025, suivie d'un second versement du même montant plus tôt cette année.

Cette assistance macrofinancière s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique conclu entre l'Union européenne et l'Égypte en 2024, d'un montant total de 7,4 milliards d'euros. Ce paquet comprend notamment 5 milliards d'euros de prêts concessionnels destinés à soutenir l'économie égyptienne et à renforcer sa stabilité financière.