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Soudan : l'épidémie de choléra pourrait s'aggraver sous l'effet de la guerre

Une fillette soudanaise reçoit un vaccin oral contre le choléra dans le cadre d'une campagne de vaccination à Khartoum, au Soudan, 13 août 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Soudan

L’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré vendredi que l’épidémie de choléra au Soudan pourrait s'intensifier.

D’après l’institution, la guerre, les déplacements de population et le début de la saison des pluies menacent d'exacerber la crise humanitaire dans le pays.

L’épidémie de choléra déclarée le 27 juin, qui a déjà coûté la vie à au moins 114 personnes et infecté plus de 1 300 autres, se propage dans plusieurs États soudanais, particulièrement au Darfour et au Kordofan, où l'accès des travailleurs humanitaires et du personnel de santé reste sévèrement limité, a précisé l'OMS.

« Le choléra est de retour », a déclaré Shible Sahbani, représentant de l'OMS au Soudan, lors d'un point de presse à Genève par liaison vidéo depuis la Libye.

« Le taux de létalité s'élève à 13,7 %, ce qui est extrêmement élevé, et bien entendu, la saison des pluies devrait aggraver la situation », a ajouté M. Sahbani.

Le choléra est une maladie diarrhéique grave et potentiellement mortelle qui se propage rapidement lorsque les eaux usées et l'eau potable ne sont pas traitées de manière adéquate.

Le Soudan est confronté à la plus grande urgence humanitaire au monde, avec plus de 33 millions de personnes ayant besoin d'assistance et 21 millions nécessitant des services de santé, selon les données de l'OMS.

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