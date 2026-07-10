L'armée malienne annonce avoir repris le contrôle d'Anefis

L'armée malienne annonce avoir repris le contrôle de la ville d'Anefis, dans le nord du pays, tombée aux mains des jihadistes du JNIM, liés à Al-Qaïda, et des séparatistes touaregs du FLA après les combats samedi.

Mais des paramilitaires russes et un contingent de soldats maliens sont restés retranchés dans le camp, qu'ils ont continué à défendre.

Selon une source militaire, des renforts sont arrivés jeudi soir et ont repris la localité, située à environ 100 kilomètres de la ville de Kidal, contrôlée par les rebelles.

Il s’agit d’un convoi de plusieurs dizaines de véhicules et bénéficiant d’un appui aérien, parti de Gao qui a atteint Anefis malgré les attaques des rebelles en cours de route.

Mais les séparatistes du FLA parlent plutôt d’un repli stratégique afin d’éviter des victimes civiles.

Fin avril, le JNIM et le FLA ont lancé une offensive au cours de laquelle ils se sont emparés de la ville de Kidal, dans le nord du pays, et ont tué le ministre malien de la Défense.

Le Mali est en proie aux violences des groupes djihadistes depuis 2012. Le pays est dirigé par les militaires depuis les coups d’État de 2020 et 2021, le Mali est dirigé par l’armée.