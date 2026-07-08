Le transporteur maritime Maersk de retour au canal de Suez

Maersk va renouer avec le Canal de Suez. Le géant danois du transport maritime a fait cette annonce lundi.

Jusqu’à présent, ses navires étaient obligés de contourner le cap de Bonne-Espérance, en Afrique.

Les attaques des Houthis, débutées en 2023 contre des navires liés à Israël, imposent un détournement mondial loin de la mer Rouge, du détroit de Bab-el-Mandeb et du canal de Suez.

Mais le passage par la pointe de l’Afrique a un coût, en raison de la longueur du trajet. La reprise annoncée des traversées par le canal de Suez fait suite à la désescalade au Moyen-Orient.

Face à la nouvelle donne, des transporteurs envisagent de plus en plus un retour à la route de la mer Rouge.