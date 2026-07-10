À Jazzablanca, Jowee Omicil célèbre un son sans frontières aux accents africains

À Casablanca, les sonorités du jazz se mêlent aux rythmes du continent africain avec la venue de Jowee Omicil au festival Jazzablanca. Le saxophoniste et compositeur canadien d’origine haïtienne y présente son nouvel album sMiLes, un projet musical conçu comme un voyage sonore au-delà des frontières.

L’artiste revendique une approche décloisonnée de la musique, où se rencontrent jazz, influences africaines, hip-hop américain et héritages insulaires. « C’est un album un peu sans frontières, parce que le but de sMiLes, c’était justement de donner aux gens ce passeport auditif sans frontières », explique-t-il, évoquant un partage musical nourri par « le son de l’Afrique, le son de l’Amérique avec le hip-hop, et aussi le son des îles ».

Cette création s’inscrit dans une tournée africaine qui a déjà conduit Jowee Omicil au Bénin puis au Ghana, avant son étape marocaine. Une présence qui illustre son attachement aux traditions musicales du continent et à leurs multiples expressions rythmiques et mélodiques.

Au-delà du saxophone, le musicien explore également de nouvelles voies artistiques. Il se consacre de plus en plus au piano solo, une orientation qui devrait donner naissance à un prochain album. Parmi ses recherches figure notamment un hommage aux sonorités mandingues à travers le morceau « La lettre du Mali pour Jonathan », inspiré par les traditions musicales maliennes. « J’adore incruster des mélodies, des clins d’œil à différentes sonorités, et laisser l’auditeur les découvrir lui-même », confie-t-il.

Autre titre emblématique de son parcours, « Trip to Ghana » plonge dans l’univers du highlife ghanéen, tout en rendant hommage à la chanteuse malienne Oumou Sangaré. « Ce son-là, à l’origine, je l’avais écrit pour Oumou Sangaré », précise le musicien, soulignant son admiration pour les grandes figures de la musique africaine.

Rendez-vous majeur de la saison estivale à Casablanca, Jazzablanca poursuit son ambition de réunir les amateurs de jazz et un public plus large autour d’une programmation éclectique. Cette édition accueille également plusieurs grandes figures internationales, parmi lesquelles Robbie Williams, Mika et Scorpions, confirmant la place du festival parmi les événements musicaux incontournables de la région.