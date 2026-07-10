RDC : l'opposition appelle à une manifestation et la démission de Tshisekedi

En République démocratique du Congo, les dirigeants de l'opposition ont appelé jeudi à la démission du président Félix Tshisekedi et à une manifestation de grande ampleur contre les modifications constitutionnelles qui pourraient lui permettre d'accéder à un troisième mandat.

Lors d’une conférence de presse à Kinshasa, le groupe d’opposition connu sous le nom de C64 a déclaré qu’il ne céderait pas et a appelé la population à organiser «une mobilisation massive le 22 juillet pour exiger la démission de Félix Tshisekedi».

« Cette marche dira non au coup d’État constitutionnel. Non à la confiscation de la souveraineté populaire. Non à la guerre sans fin et à la mauvaise gouvernance. Elle dira oui au respect de la Constitution, oui à la paix, à la justice et à la passation démocratique du pouvoir. Enfin, elle exigera la démission de M. Félix Tshisekedi, car il a trahi son serment constitutionnel. », a déclaré Jean-Marc Kabund, chef de l'opposition.

À deux ans des prochaines élections, les tensions sont déjà vives entre le gouvernement et ses opposants depuis que le Parlement, à majorité du parti au pouvoir, a approuvé une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel.

« Il ne saurait être question de suspendre les actions citoyennes ni d’engager un dialogue tant que M. Félix Tshisekedi n’aura pas renoncé publiquement et définitivement à son projet de modification de la Constitution, qui divise la nation et menace le pays de balkanisation. », a ajouté Jean-Marc Kabund.

Félix Tshisekedi, âgé de 63 ans, est au pouvoir depuis 2019 et son deuxième et dernier mandat de cinq ans devrait prendre fin en 2028.

Il n’a pas encore décidé s’il allait promulguer ce projet de loi.