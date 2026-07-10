Energie : 900 millions de dollars pour les technologies de cuisson propre

Les pays africains ont obtenu 900 millions de dollars de nouveaux engagements financiers pour élargir l'accès aux technologies de cuisson propres, qui remplacent les combustibles polluants par des alternatives plus propres tels que l’éthanol, le biogaz et l’électricité.

Ces nouveaux engagements s’ajoutent aux 2,2 milliards de dollars mobilisés lors du premier Sommet africain sur la cuisine propre, qui s’était tenu à Paris en 2024, portant le total des engagements à plus de 3,1 milliards de dollars. Ces fonds serviront à élargir l’accès à des combustibles de cuisson plus propres, à des fourneaux et aux infrastructures associées sur l’ensemble du continent.

Ce financement a été annoncé lors d’une réunion virtuelle sur la cuisine propre en Afrique organisée par l’Agence Internationale de l'Énergie (AIE) et le Kenya, au cours de laquelle les dirigeants ont fait le point sur les progrès réalisés depuis le dernier sommet et défini les priorités en vue de la prochaine réunion prévue plus tard dans l’année.

Près d’un milliard de personnes à travers l’Afrique n’ont toujours pas accès à des moyens de cuisson propres et dépendent du charbon de bois, du bois de chauffage et d’autres combustibles polluants qui, selon l’AIE, contribuent à environ 850 000 décès prématurés chaque année.

Cette transition réduit la pollution atmosphérique domestique nocive et améliore la santé de millions de foyers africains.

La réunion a rassemblé, entre autres, le président kenyan William Ruto, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store, le secrétaire américain à l’Énergie Chris Wright, la commissaire de l’Union africaine chargée des infrastructures et de l’énergie Lerato Mataboge et le directeur exécutif de l’Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol.