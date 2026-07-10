Les supporters français exultent après la qualification des Bleus face au Maroc

Dans tout Paris, les bars et les fan zones ont vibré au rythme de La Marseillaise avant que des milliers de supporters ne déferlent dans les rues, drapeaux tricolores à la main, au coup de sifflet final qui a scellé la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde. À Foxborough, dans le Massachusetts, les supporters français ont salué la maîtrise des Bleus, tandis que les fans marocains affichaient autant de déception que de fierté après le parcours de leur sélection. Déjà demi-finaliste en 2022, le Maroc quitte cette fois la compétition après une nouvelle défaite 2-0 face à la France. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 60e minute, après avoir vu un penalty repoussé en première période par le gardien marocain Yassine Bounou. Ousmane Dembélé a doublé la mise six minutes plus tard, offrant aux Bleus une victoire sans trembler. Avec huit réalisations dans ce Mondial, Mbappé envoie la France vers une troisième demi-finale consécutive, même si l'attaquant a quitté la pelouse avec de la glace autour de la cheville avant de rejoindre ses coéquipiers pour célébrer la qualification. La France affrontera mardi, dans la région de Dallas, le vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique. L'état physique de Kylian Mbappé sera désormais l'un des principaux sujets d'attention avant ce rendez-vous du dernier carré.