Vague de chaleur en Espagne : un incendie de forêt près d'Almería fait 11 morts

Environ 1 000 habitants ont été évacués et plusieurs routes fermées tandis que l'incendie se propageait rapidement, attisé par une végétation desséchée et de violentes rafales de vent. Les secours ont indiqué que plusieurs victimes avaient été retrouvées à l'intérieur de véhicules calcinés, laissant penser qu'elles ont été piégées alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes. Les autorités ont d'abord annoncé 12 morts avant de ramener le bilan à 11 après de nouvelles vérifications. Plus de 150 pompiers, épaulés par 220 militaires de l'Unité militaire d'urgence espagnole, restent mobilisés pour contenir le brasier. L'origine du feu n'a pas encore été établie avec certitude. Les premiers appels aux services d'urgence suggèrent toutefois qu'une ligne électrique tombée au sol aurait enflammé la végétation avant que l'incendie ne gagne rapidement les massifs forestiers voisins. Six personnes ont également été blessées, certaines souffrant de brûlures ou d'intoxication par les fumées. Cette catastrophe survient après plusieurs semaines de chaleur exceptionnelle en Espagne, où les températures ont dépassé à de nombreuses reprises les 40 °C, asséchant fortement la végétation et favorisant les départs de feu. En juin, les autorités espagnoles ont attribué plus de 1 000 décès supplémentaires à la chaleur extrême, illustrant les risques croissants que ces épisodes font peser sur la population. Les spécialistes alertent sur le fait que ces conditions favorisent des incendies plus fréquents et plus violents, alimentant les inquiétudes quant à la capacité du pays à faire face à des événements climatiques extrêmes de plus en plus récurrents.