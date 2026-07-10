Ebola en RDC : l'Africa CDC lance des essais thérapeutiques

L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) continue de progresser au-delà de son foyer initial, avec l'apparition de nouveaux cas dans des zones jusque-là épargnées.

Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) a annoncé jeudi que deux cas confirmés avaient été recensés à Kisangani, dans la province de la Tshopo, marquant une nouvelle étape dans l'extension géographique de la flambée.

Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations afin de déterminer où les contaminations se sont produites et d'établir si ces cas sont liés à une transmission intervenue en dehors de la ville. Selon les dernières données communiquées par l'Africa CDC, l'épidémie totalise désormais plus de 1 700 cas confirmés et près de 600 décès.

Face à cette situation, l'Africa CDC a engagé des essais thérapeutiques destinés à évaluer des traitements contre cette flambée provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement approuvé.

« Le traitement est en cours. Nous avons commencé sur un premier site, avec l'objectif d'étendre progressivement le dispositif à quatre sites, puis à dix. Notre ambition est d'augmenter le nombre de centres participants », a déclaré le Dr Mosoka Fallah, directeur par intérim de la direction des sciences et de l'innovation de l'Africa CDC.

« Les discussions avec les différents sites se poursuivent, tout comme le recrutement. Le dispositif continue de s'améliorer. C'est tout ce que je peux dire pour le moment concernant les chiffres. L'équipe se réunira pour analyser les données et fixera, le cas échéant, une date pour s'adresser à la presse », a-t-il ajouté.

Parallèlement, l'agence sanitaire africaine a lancé un appel à un soutien financier massif afin de poursuivre les opérations de riposte et de répondre aux besoins croissants des populations affectées.

« Pour la partie consacrée à la lutte contre Ebola, nous avons besoin d'environ 518 millions de dollars, et pour le volet humanitaire lié à cette lutte, de plus de 800 millions de dollars. Au total, nous cherchons à mobiliser 1,4 milliard de dollars afin de financer à la fois les opérations de lutte contre Ebola et l'aide humanitaire dans les zones touchées, dont la situation est particulièrement complexe », a indiqué le Dr Wessam Mankoula, épidémiologiste médical à l'Africa CDC.

Cet appel au financement intervient alors que des soignants dénoncent plus d'un mois et demi d'impayés et ont entamé un mouvement de grève. L'épidémie a déjà fait plus de 1 700 cas confirmés et près de 600 décès.