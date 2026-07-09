La France met fin au parcours du Maroc au Mondial 2026

L’aventure historique du Maroc à la Coupe du monde 2026 s’est arrêtée en quarts de finale après une défaite 2-0 face à la France. Les Lions de l’Atlas, dernière équipe africaine encore en lice dans le tournoi, quittent la compétition avec fierté après un nouveau parcours marquant sur la scène mondiale.

Portant les espoirs de tout un continent, le Maroc affrontait l’une des grandes puissances du football international. Malgré l’élimination, la sélection marocaine a une nouvelle fois démontré que le football africain appartient désormais pleinement au plus haut niveau mondial.

La qualité et l’expérience de l’équipe de France ont fait la différence dans les moments décisifs. Kylian Mbappé a ouvert le score, avant que Ousmane Dembélé n’inscrive le deuxième but pour assurer la qualification des Bleus et poursuivre leur parcours dans la compétition.

La France poursuit désormais sa quête d’un nouveau sacre mondial, tandis que le Maroc quitte le tournoi avec respect et reconnaissance. Les Lions de l’Atlas n’ont peut-être pas atteint la finale cette fois-ci, mais ils ont une nouvelle fois prouvé que la place de l’Afrique parmi les grandes nations du football ne fait plus débat.

Le rêve continue. L’écart se réduit.