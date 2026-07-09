Mondial 2026 : France-Maroc, un quart de finale au goût de revanche

Le match entre supporters des Bleus et ceux des Lions de l’Atlas est lancé, alors que Français et Marocains s’affrontent jeudi à Boston pour une place dans le dernier carré du Mondial 2026.

Côté marocain, la rencontre a un goût de revanche après la défaite contre les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, il y a quatre ans.

''Cette fois-ci, les étoiles sont alignées en notre faveur. Nous avons l’équipe, nous avons l’esprit d’équipe, nous avons la solidarité, nous avons ces jeunes joueurs qui évoluent partout dans le monde. Ce sont les meilleurs dans leurs équipes respectives. Tout le pays les soutient, l’Afrique les soutient, le monde arabe les soutient. Même l’Amérique du Sud nous soutient, et, comme je l’ai dit, nous représentons les pays du Sud lors de cette Coupe du monde.’’ , souligne Rafik Lahlou, supporter marocain de football :

Si les Français peuvent compter sur leur armada offensive, ils n’oublient pas les qualités des Lions de l’Atlas. Le parcours du Maroc au Mondial pousse ce supporter des Bleus à jouer la carte de la prudence.

''C’est très important, car il s’agit d’accéder au dernier carré. Le Maroc est une équipe vraiment difficile à battre. Ce sera donc un bon test pour nous.'', a déclaré Jean-Marc Cesses, supporter français.

Certains supporters africains de l’équipe de France ont déclaré être tiraillés entre leur soutien à l’équipe et leur désir de voir une équipe africaine se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la deuxième fois de l’histoire de la compétition.

Le cas de Bie Aweh, dont les parents sont originaires d'Haïti et du Cameroun.

''Oui, c’est incroyablement conflictuel de choisir pour quelle équipe je vais supporter. Le Maroc a été colonisé par les Français. Haïti a été colonisé par les Français. Le Cameroun a été colonisé par les Français, donc c’est incroyablement conflictuel, mais on voit qu’aujourd’hui, l’équipe de France compte des joueurs issus de tout le continent africain, et c’est ce qui me rassure et me pousse à soutenir l’équipe de France.'', explique la supportrice de l'équipe de France.

Le Maroc a été le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.