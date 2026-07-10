Iran : Ali Khamenei inhumé au mausolée de l'imam Reza, sans Mojtaba Khamenei

Au dernier jour des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, jeudi, des milliers de personnes ont récité des prières funéraires en l’honneur du défunt Guide suprême de l'Iran.

Des prières dirigées par son fils, Mostafa Khamenei. Mais en l’absence du nouveau guide de la République islamique, l'ayatollah Mojtaba Khamenei.

L'ayatollah Ali Khamenei a été tué le 28 février dans une frappe américano-israélienne au début de la guerre au Moyen-Orient. Il a été inhumé jeudi au mausolée de l'imam Reza à Mashhad, au terme de six jours de funérailles. Khamenei est le deuxième dirigeant iranien à être inhumé dans la ville de Mashhad en près de 280 ans.

Son inhumation est intervenue dans un contexte de reprise des hostilités entre l’Iran et les États-Unis, faisant vaciller le protocole d’accord signé entre les deux pays récemment. Les négociations pour une sortie de crise dans la région doivent reprendre après le deuil en Iran.