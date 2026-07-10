Espagne : neuf blessés lors de la quatrième course des taureaux à Pampelune

Les rues de Pampelune étaient noires de monde ce 10 juillet, à l'occasion de l'une des journées les plus animées des fêtes de San Fermín. Des milliers de personnes se sont massées le long du parcours pour assister à la quatrième course des taureaux, point d'orgue d'un programme de festivités qui sera poursuivi jusque tard dans la nuit. L'encierro s'est élancé à 8 heures dans les rues de Pampelune, mais la course a rapidement tourné au chaos dans le redouté virage de la rue Estafeta. Plusieurs taureaux y ont glissé sur les pavés avant de chuter, renversant plusieurs coureurs. Selon l'hôpital universitaire de Navarre, neuf personnes ont été blessées, dont cinq hospitalisées. Ce passage, réputé comme le plus dangereux du parcours, est régulièrement le théâtre d'accidents en raison de la vitesse des animaux et du brusque changement de direction. Au-delà de la course, les célébrations ont rythmé toute la journée avec des animations pour les enfants, des spectacles de rue, des concerts et la traditionnelle offrande des enfants à San Fermín, avant la corrida de l'après-midi. Feu d'artifice, concerts et animations nocturnes ont ensuite prolongé la fête dans toute la ville.