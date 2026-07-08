Mondial 2026 : retour chaleureux des Grenadiers en Haïti

Les membres de l'équipe nationale de football d'Haïti sont arrivés dans la capitale de leur pays sous haute sécurité pour fêter leur participation à la Coupe du monde, après la qualification historique de l'équipe pour cette compétition en novembre dernier.

Bien que les Grenadiers aient perdu tous leurs matchs de poule lors de la Coupe du monde, Haïti a marqué deux buts contre le Maroc lors de son dernier match, et les célébrations battent toujours leur plein, offrant un bref répit face à la pauvreté croissante et à la recrudescence de la violence des gangs en Haïti.

Duckens Nazon, accompagné de ses coéquipiers Martin Expérience et Josué Duverger, a atterri mardi à Port-au-Prince. Ils ont été conduits à plusieurs endroits à bord d’une voiture noire aux vitres teintées, tandis que les fans s’efforçaient de les apercevoir et de les prendre en photo. Les joueurs ont rencontré, à huis clos, des représentants du gouvernement, notamment les ministres du Tourisme et de la Culture.

Plusieurs dizaines de supporters s'étaient rassemblés à l'extérieur, tendant le cou pour apercevoir les joueurs et espérant pouvoir prendre une photo avec eux.

Parmi ces lieux figurait le Musée national du Panthéon d'Haïti, situé dans un quartier qui, jusqu'à récemment, était contrôlé par des gangs, des hommes armés contrôlant encore, selon les estimations, environ 70 % de Port-au-Prince.

La zone était bouclée par un important dispositif de sécurité, au grand dam des supporters qui souhaitaient saluer les joueurs.

« Les joueurs voulaient venir nous parler, mais on nous a empêchés de les voir », a déclaré Samuel Jean, qui faisait partie du groupe de supporters rassemblés devant le musée.

Les mesures de sécurité renforcées ont déçu les fans qui s'attendaient à une visite guidée de la ville, celle-ci ayant été annulée à la dernière minute sans aucune explication.