Incendies en France : George et Amal Clonney évacués de leur propriété

George et Amal Clooney ont quitté leur résidence français dans la région du Var en raison d'un incendie de forêt.

La star hollywoodienne, son épouse, avocate spécialisée dans les droits de l'homme, et leur jumeaux ont été évacués de leur propriété située près de la ville de Brignoles, dans le sud-est du pays, alors que l’incendie se propageait rapidement à proximité.

Plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ de ce nouveau feu.

Les Clooney, ont adressé une lettre au maire de la commune, espérant que tous leurs voisins soient sains et saufs.

L'incendie de Brignoles a ravagé 130 hectares (321 acres), ont indiqué les pompiers. La plupart des habitants ont pu regagner leur domicile jeudi.

Au cours de la semaine dernière, la France a dû faire face à certains des pires feux de forêt de l'histoire récente du pays**. Le plus grand incendie a ravagé 42 000 hectares (103 000 acres) – une superficie supérieure à celle de la ville américaine de Détroit – en Gironde, dans le sud-ouest de la France.**

Jeudi, 270 pompiers étaient toujours mobilisés, appuyés par quatre hélicoptères de largage d’eau. Quatre pompiers ont été blessés.

En Grèce, trois pompiers sont morts en Crète et dans le Péloponnèse, tandis que la Turquie affronte les flammes dans deux régions du pays.

En Espagne, un nouvel incendie près de la frontière avec le Portugal a conduit à l'évacuation de plusieurs centaines de personnes.