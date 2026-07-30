Burkina : une nouvelle amende de 200 millions de francs CFA infligée à Canal+

L’autorité de régulation des médias burkinabè a infligé une nouvelle amende à la chaîne française Canal +.

Il s’agit de la deuxième amende pour la chaîne française accusée de ne pas avoir assuré l’accès gratuit aux chaînes de télévision d’Etat.

Cette nouvelle amende s’élève à 200 millions de francs CFA soit quatre fois plus cher que la précédente, imposée en juin dernier, qui s’élevait à 50 millions de francs CFA.

En vertu d’un accord conclu en 2024 entre Canal+ International et l’autorité de régulation des médias, la société doit continuer à diffuser gratuitement les chaînes publiques pour les utilisateurs au Burkina Faso. Mais l’autorité de régulation a déclaré que la société n’avait pas respecté le délai de 30 jours fixé à la suite de la sanction prononcée en juin pour ce qu’elle a qualifié de manquement à ses obligations contractuelles.

Les bouquets de télévision payante de Canal+ sont très populaires à travers l’Afrique, les autorités militaires qui dirigent le Burkina Faso souhaitent que la chaîne française continue à mettre les chaînes de la chaîne publique RTB à la disposition de ses abonnés même après l’expiration de leur abonnement.