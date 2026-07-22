Rabat exige des explications à l'Italie après la mort d'un Marocain à Bologne

Comment est mort Abderrahim Fakir, ressortissant marocain, lors de son interpellation à Bologne, en Italie ? Le royaume chérifien exige des autorités italiennes des explications.

Le quadragénaire est décédé après avoir été plaqué au sol par la police à Bologne.

Les autorités marocaines veulent que les responsabilités soient établies et que l'application intégrale des mesures et procédures légales requises soit garantie. La Première ministre italienne Giorgia Meloni à réclamer mardi « toute la vérité » sur le sujet.

Le décès d’Abderrahim Fakir ayant provoqué des manifestations à Bologne. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre, faisant 64 blessés parmi les agents, selon la préfecture de police. Lundi, la justice italienne a ouvert une enquête en lien avec cet incident.