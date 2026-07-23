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Maroc : mobilisation pour la libération du rappeur Mehdi Black Wind

Des Marocains manifestent contre l'arrestation d'un rappeur à Casablanca, mercredi 22 juillet 2026.   -  
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Oduor, Michael/
By Ali Bamba

avec AFP

Maroc

Des partisans du rappeur marocain El Mahdi Lyoubi, connu sous son nom de scène Mehdi Black Wind, se sont rassemblés mercredi devant le tribunal d'Ain Sebaa, à Casablanca, pour réclamer sa libération.

Le rappeur a été arrêté au début du mois de juillet et placé en détention provisoire. Il fait l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre d'une affaire liée à une chanson qui, selon ses partisans, critique les autorités marocaines.

Hakim Sikouk, coordinateur national du comité de soutien à El Mahdi Lyoubi, a déclaré que le rappeur faisait l'objet de poursuites en vertu de l'article 179 du Code pénal marocain, qui prévoit une peine d'emprisonnement.

À l'extérieur du tribunal, des manifestants brandissaient des portraits de l'artiste et réclamaient sa libération immédiate, affirmant que son arrestation était liée à ses paroles et à son expression artistique.

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