Maroc : mobilisation pour la libération du rappeur Mehdi Black Wind

Maroc
Des partisans du rappeur marocain El Mahdi Lyoubi, connu sous son nom de scène Mehdi Black Wind, se sont rassemblés mercredi devant le tribunal d'Ain Sebaa, à Casablanca, pour réclamer sa libération.
Le rappeur a été arrêté au début du mois de juillet et placé en détention provisoire. Il fait l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre d'une affaire liée à une chanson qui, selon ses partisans, critique les autorités marocaines.
Hakim Sikouk, coordinateur national du comité de soutien à El Mahdi Lyoubi, a déclaré que le rappeur faisait l'objet de poursuites en vertu de l'article 179 du Code pénal marocain, qui prévoit une peine d'emprisonnement.
À l'extérieur du tribunal, des manifestants brandissaient des portraits de l'artiste et réclamaient sa libération immédiate, affirmant que son arrestation était liée à ses paroles et à son expression artistique.
00:59
CPI : le procureur général Karim Khan fixé sur son sort vendredi
02:19
Au Maroc, le conte comme héritage vivant et outil de transmission
00:55
Mondial 2026 : le concert de la finale fait bondir les écoutes en streaming
01:12
Afrique du Sud : un Britannique soupçonné de meurtre reste en détention provisoire
00:59
Kenya : des avocats dénoncent la corruption au sein de l'appareil judiciaire
00:43
USA : audience décisive du chanteur D4vd accusé de meurtre