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Kenya : le courant électrique rétabli dans plusieurs régions

Une Kenyane sirote une tasse de thé, assise dans son salon éclairé par une lampe de secours, en raison d'une coupure d'électricité, le 26 août 2023.   -  
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By Rédaction Africanews

Kenya

Après avoir passé plusieurs heures sans électricité, les Kényans ont été rassurés ce jeudi par Kenya Power.

Le fournisseur d’électricité public a annoncé le rétablissement du courant dans plusieurs régions à la suite d’une coupure survenue la veille au soir, selon Reuters.

L'approvisionnement a été rétabli dans les régions du Mont-Kenya, du North Rift, de l'Ouest, du Sud-Nyanza et dans certaines parties de Nairobi, la capitale.

Le Kenya a connu ses dernières coupures de courant majeures sur son réseau en septembre et décembre 2024.

Kenya Power alimente plus de 9,6 millions de clients au Kenya.

Sources additionnelles • Reuters

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