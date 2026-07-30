Kenya : le courant électrique rétabli dans plusieurs régions

Après avoir passé plusieurs heures sans électricité, les Kényans ont été rassurés ce jeudi par Kenya Power.

Le fournisseur d’électricité public a annoncé le rétablissement du courant dans plusieurs régions à la suite d’une coupure survenue la veille au soir, selon Reuters.

L'approvisionnement a été rétabli dans les régions du Mont-Kenya, du North Rift, de l'Ouest, du Sud-Nyanza et dans certaines parties de Nairobi, la capitale.

Le Kenya a connu ses dernières coupures de courant majeures sur son réseau en septembre et décembre 2024.

Kenya Power alimente plus de 9,6 millions de clients au Kenya.