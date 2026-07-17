À Lyon, "SHANGWE, le bal" célèbre la joie à travers les danses d'Afrique de l'Est

À Lyon, une soixantaine de danseurs amateurs répètent inlassablement leurs chorégraphies avant de donner vie à "Shangwe le bal", un spectacle participatif imaginé par la danseuse et chorégraphe kényane Wanjiru Kamuyu.

Née au Kenya, l'artiste puise son inspiration dans les différentes cultures qui ont marqué son parcours, entre l'Afrique, les États-Unis et la France, où elle vit depuis près de vingt ans.

« Chaque lieu, chaque continent m'a apporté des choses très différentes. La France a également influencé mon travail de multiples façons. Chaque continent possède sa propre saveur et occupe une place particulière dans mon mouvement, mon enseignement et ma création », explique-t-elle.

Pour ce projet, Wanjiru Kamuyu met toutefois l'accent sur les traditions chorégraphiques d'Afrique de l'Est. Entourée de trois chorégraphes originaires du Kenya, de Tanzanie et du Burundi, elle propose aux participants une immersion dans les danses de cette région du continent.

Les répétitions sont aussi l'occasion de découvrir la langue swahilie. Alternant entre le français et l'anglais, la chorégraphe apprend aux danseurs quelques expressions, dont le mot « Shangwe », qui signifie « joie ».

Les participants découvrent non seulement de nouveaux mouvements, mais aussi leur histoire et leur signification.

« J'ai complètement découvert ces types de danses d'Afrique de l'Est. Nous sommes répartis en trois groupes : un groupe pour le Kenya, un pour la Tanzanie et un pour le Burundi