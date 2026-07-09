Tunisie : le Festival de jazz de Tabarka renaît de ses cendres

En Tunisie, le Festival de jazz de Tabarka est de retour après six années de passage à vide en raison de contraintes économiques.

‘’Ça fait plaisir d'être de retour. C’est un plaisir d’avoir été invitée, de revenir et de participer à ce festival. Je suis vraiment ravie que le festival ait été relancé cette année, car j’ai entendu dire qu’il n’avait pas eu lieu depuis six ans. Je suis donc très heureuse de faire partie de cette nouvelle édition’’, affirme Dee Dee Bridgewater, artiste de jazz.

Un retour qui permet à la ville située entre mer et montagne, au nord de la Tunisie, de relancer son attractivité. Le festival attire en effet des touristes de divers horizons. Les autorités du secteur se frottent les mains.

''C’est une très bonne chose parce qu’on fait revivre le Festival de Tabarka. Donc, on fait revivre le tourisme dans toute cette région. La région de Tabarka est très connue pour ce festival de jazz.'', souligne Mohamed Mehdi Haloui, directeur général de l’Office national tunisien du tourisme.

Outre la musique, le festival sert aussi de vitrine à l’activité de Tabarka à travers les expositions qui attirent les festivaliers, profitant aux commerces dans un contexte de morosité économique.

''Ça redonne vie à la ville. Les gens viennent ici et ça fait vraiment bouger les choses pour nous sur le plan économique. Ça nous donne un peu de répit. On espère qu’à partir de maintenant, ce festival aura lieu chaque année sans exception.'', se félicite Faouzi Tarouti, commerçant.

Le festival de jazz qui alimente l’artère irriguant la ville de Tabarka a été lancé il y a plus d’un demi-siècle.