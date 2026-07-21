Nuits d'Afrique : le festival international célèbre le rayonnement des cultures africainess

Quarante ans après sa création, le Festival international Nuits d'Afrique a une nouvelle fois célébré la richesse et le rayonnement des cultures africaines et afrodescendantes à Montréal.

Pour marquer cet anniversaire, les cofondateurs ont tablé sur une programmation prestigieuse. Parmi les invités, la légende de la musique ivoirienne Meiway, auteur de l'hymne officiel des 40 ans du festival, « Unis pour les Nuits », une œuvre collective interprétée par plusieurs artistes en hommage à cet événement devenu incontournable.

« Être associé à un événement de cette envergure, pour un artiste, c'est une véritable reconnaissance. Ce festival a énormément apporté à la musique africaine. La moindre des choses était d'être présent pour témoigner ma gratitude à toute cette équipe qui, depuis des décennies, fait rayonner nos artistes et nos traditions ici, au Canada. »

Autre temps fort de cette édition, la prestation de la star guadeloupéenne Admiral T. Habitué du festival, l'artiste a une nouvelle fois conquis le public montréalais.

« C'est ma quatrième participation et la deuxième fois que je clôture le festival en tant que tête d'affiche. En tant qu'Afrodescendant, Nuits d'Afrique a une résonance toute particulière. C'est un rendez-vous fort, et j'aime l'énergie qu'on y trouve. Le public est toujours chaleureux, alors c'est un vrai bonheur d'être ici. »

Cette 40ᵉ édition s'achève, mais l'aventure musicale se poursuit. Les Montréalais pourront continuer à découvrir des artistes africains et afrodescendants de la scène locale et internationale tout au long de l'année au Club Balattou, lieu emblématique à l'origine de la création du festival.