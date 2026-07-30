Guerre en Iran : Washington riposte après les tirs sur la Jordanie

Les États-Unis ont annoncé, jeudi, avoir mené une importante vague de frappes contre l'Iran en réponse aux attaques iraniennes visant une base militaire américaine en Jordanie.

Selon le Commandement central américain (CENTCOM), l'opération a duré plus de deux heures et a ciblé des dizaines de sites appartenant aux Gardiens de la Révolution. Parmi les objectifs visés figurent des centres de commandement, des installations de missiles et de drones, ainsi que des systèmes de surveillance et de défense côtière.

Cette riposte intervient quelques heures après les déclarations du président américain Donald Trump, qui avait promis une réponse ferme aux tirs de missiles iraniens.

« Nous allons les frapper très durement (...). C'est à notre tour », a déclaré le président américain.

De son côté, l'agence de presse officielle iranienne a fait état de frappes sur plusieurs villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, ainsi que sur l'île de Qeshm, dans le golfe Persique. Les médias d'État iraniens indiquent que deux personnes ont été blessées sur cette île.

Quelques heures après l'annonce des frappes américaines, la Jordanie a affirmé avoir intercepté cinq nouveaux missiles tirés depuis l'Iran.

Une escalade régionale

La veille, les États-Unis, en coordination avec l'Arabie saoudite, avaient déjà frappé des milices soutenues par l'Iran en Irak. Selon les autorités américaines, ces opérations ont fait au moins vingt morts parmi les combattants et tué six conseillers iraniens.

Cette nouvelle montée des tensions met fin à plusieurs jours d'accalmie et ravive le risque d'une escalade militaire dans la région.