Nuits d'Afrique : une 40ème édition anniversaire pour le festival international

Pour sa 40ème édition, le festival international Nuits d’Afrique, organisé du 7 au 19 juillet, a rassemblé des milliers de spectateurs et d’artistes à Montréal, au Canada.

Il y a 40 ans, l’Ivoirien Lamine Touré, patron du club mythique le Balattou, et Suzanne Rousseau donnaient vie à ce projet ambitieux pour mettre à l’honneur les cultures africaines.

“Les Nuits d'Afrique, c’est la recette du Balattou en grand. Quand il [Lamine Touré, président fondateur, NDLR] a cherché le nom du Balattou - c'est-à-dire "bal à tous" –, tous - tout les rythmes, toutes les cultures, la représentation de tout ce qui vient d’Afrique, tout le continent africain, les Antilles et l’Amérique latine devaient être représentés à travers les spectacles", raconte Suzanne Rousseau, directrice générale et cofondatrice des Nuits d’Afrique, au Micro d'Africanews.

“Il était important pour nous que tous les enfants nés ici ainsi que tous ceux qui ne peuvent pas aller dans leurs pays d'origine puissent assister au festival Nuits d’Afrique et retrouver un bout de leur culture. C’est pour cela qu’on est là", ajoute Lamine Touré, président et fondateur des Nuits d’Afrique.

Depuis, le festival attire des milliers de Montréalais, mais aussi de nombreux visiteurs d'outre-mer et d’ailleurs.

Parmi les artistes invités cette année, certaines stars internationales comme Oumou Sangaré en ouverture du festival ou encore Tiken Jah Fakoly pour la clôture. Des artistes établis à Montréal comme les frères Sissokho du Sénégal ont également pu se produire sur scène : “On représente non seulement notre famille, mais on représente aussi le Sénégal d’où l’on vient, on représente aussil'Afrique de l'Ouest,on on représente notre culture et c’est une fierté.”

Au carrefour de l’Afrique, des Antilles et de l’Amérique latine, la programmation du festival est variée. Derrière elle se dessine une autre histoire : celle des migrations et des échanges qui ont nourri ces cultures musicales.