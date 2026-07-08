Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, tablant désormais sur une progression de 3 % en 2026.

L'institution prévient que les tensions au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d'Ormuz, pourraient accentuer le ralentissement économique en provoquant une hausse des prix de l'énergie, un durcissement des conditions financières et une aggravation de l'insécurité alimentaire.

La région Moyen-Orient et Asie centrale est la plus affectée, avec une croissance limitée à 0,7 % cette année avant un fort rebond attendu en 2027. L'Iran devrait rester en récession, tandis que l'Arabie saoudite afficherait une croissance modérée.

En Europe, le FMI a abaissé ses prévisions, notamment pour la France, dont la croissance est désormais estimée à 0,6 % en 2026. Les États-Unis, en revanche, conservent des perspectives solides grâce à leurs exportations de pétrole et aux investissements massifs dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Le FMI estime enfin que ces investissements dans l'IA pourraient soutenir la productivité à long terme, tout en avertissant que les résultats restent encore incertains.