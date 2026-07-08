Iran : le cercueil d'Ali Khamenei en Irak, la guerre reprend avec les USA

Le cortège funéraire de l’ayatollah Ali Khamenei, le défunt Guide suprême de l’Iran, a atteint mercredi le mausolée de l’imam Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet, où se tiendront les prières funéraires.

Le cortège s’est mis en route tôt mercredi matin dans la ville irakienne de Najaf, en présence de milliers de personnes venues rendre hommage au défunt.

Les funérailles de l’ayatollah Khamenei, organisées par la République islamique et s’étalant sur plusieurs jours, ont débuté samedi. Les autorités ont fermé les rues, l’espace aérien et paralysé la vie quotidienne à Téhéran, tandis que les personnes en deuil rendaient hommage à celui qui a dirigé l’Iran d’une main de fer pendant des décennies, tout en affrontant l’Occident.

Sa dépouille sera ensuite transportée de Najaf vers la ville de Karbala avant de retourner en Iran.

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran semblent être suspendus jusqu’à la fin des funérailles.

Cependant, les frappes menées par les deux camps dans le golfe Persique, mardi et mercredi, ont accru le risque que l’accord provisoire visant à mettre fin à la guerre qui ravage le Moyen-Orient depuis des mois ne soit rompu.

L'armée américaine a attaqué l'Iran tôt mercredi après avoir déclaré que Téhéran avait frappé trois navires dans le détroit d'Ormuz, avant que l'Iran ne lance des frappes de représailles contre le Koweït et Bahreïn.

La dépouille de Khamenei est arrivée mardi dans cette ville irakienne, considérée comme l’un des lieux les plus sacrés pour des millions de musulmans chiites à travers le monde, en compagnie du président iranien Masoud Pezeshkian, du ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et d’autres hauts responsables.

Ils ont été accueillis par des personnes en deuil et des partisans brandissant des portraits du défunt guide suprême, tandis que d’autres se flagellaient dans les rues.

La dépouille de Khamenei reposait dans un cercueil recouvert du drapeau de la République islamique, enfermé dans une vitrine.

Les personnes venues rendre hommage agitaient des drapeaux iraniens ainsi que des drapeaux rouges et noirs symbolisant le deuil et la vengeance.

Les prières funéraires seront dirigées par Muhammad Taqi al-Hakim, un érudit éminent du séminaire de Najaf.

À Karbala, autre ville sainte pour les musulmans chiites où l’imam Hossein, petit-fils du Prophète, fut tué en 680 après J.-C., Abdul Mahdi al-Karbalaei, représentant de la plus haute autorité religieuse chiite d’Irak, dirigera les prières au mausolée de l’imam Hossein.

Khamenei a été tué fin février lors de frappes américaines et israéliennes de grande envergure contre l’Iran. Il figurait parmi plusieurs hauts dirigeants iraniens tués lors de ces frappes pendant la guerre. Il était âgé de 86 ans.

Le nouveau guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, ne s’est pas encore montré lors des cérémonies funéraires qui se déroulent sur plusieurs jours.

Il serait en fuite après avoir été blessé, selon certaines informations, lors de la frappe aérienne qui a coûté la vie à son père.